Один из участников телешоу "Замуж за Бузову" предпочел не бороться за союз с моделью и певицей, а взять 2 миллиона рублей (26 тысяч евро по текущему курсу) и покинуть передачу.
© Instagram

Анонс шестой серии шоу был опубликован в официальном сообществе Бузовой в соцсети "ВКонтакте". Судя по видеоролику, поступок Евгения Назарова сильно расстроил Бузову, которая не ожидала, что ее оценят в такую сумму.

"Я стою 2 миллиона?" — спросила Бузова со слезами на глазах.

Назаров является долларовым миллионером. Он объяснил свой поступок тем, что Бузова не испытывает к нему симпатии и пообещал, что вырученные деньги направит на благотворительные цели.

Согласно правилам передачи, все участники конкурса могут отказаться от соревнования за внимание Бузовой и взять вместо этого деньги. Вознаграждение росло с каждым выпуском шоу, в первом за добровольный выход из проекта можно было выручить 100 тысяч рублей.

В комментариях к отрывку из шоу, который Бузова опубликовала на своей странице в Instagram, поклонники поддерживают ее и просят не плакать. "Олечка, твои слезы гораздо дороже этого неудачника. Он сделал неправильный выбор", — написал один из подписчиков.

Однако нашлось немало и тех, кто выступил на стороне Назарова. "Правильно что взял деньги,накинет свои и вложит во что то реально продуктивное", — написал один из пользователей. "Бузова, ты прикалываешься? Он же на детишек взял, на благотворительность", — отметил другой подписчик.

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A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Sep 27, 2018 at 9:28am PDT

Gazeta.ru
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