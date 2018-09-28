Анонс шестой серии шоу был опубликован в официальном сообществе Бузовой в соцсети "ВКонтакте". Судя по видеоролику, поступок Евгения Назарова сильно расстроил Бузову, которая не ожидала, что ее оценят в такую сумму.
"Я стою 2 миллиона?" — спросила Бузова со слезами на глазах.
Назаров является долларовым миллионером. Он объяснил свой поступок тем, что Бузова не испытывает к нему симпатии и пообещал, что вырученные деньги направит на благотворительные цели.
Согласно правилам передачи, все участники конкурса могут отказаться от соревнования за внимание Бузовой и взять вместо этого деньги. Вознаграждение росло с каждым выпуском шоу, в первом за добровольный выход из проекта можно было выручить 100 тысяч рублей.
В комментариях к отрывку из шоу, который Бузова опубликовала на своей странице в Instagram, поклонники поддерживают ее и просят не плакать. "Олечка, твои слезы гораздо дороже этого неудачника. Он сделал неправильный выбор", — написал один из подписчиков.
Однако нашлось немало и тех, кто выступил на стороне Назарова. "Правильно что взял деньги,накинет свои и вложит во что то реально продуктивное", — написал один из пользователей. "Бузова, ты прикалываешься? Он же на детишек взял, на благотворительность", — отметил другой подписчик.
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