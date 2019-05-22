По словам артистки, у нее появилось "нездоровое отношение" к порно в тот период жизни, когда она пыталась воздерживаться от секса. "Это было заполнением пустоты. По крайней мере так казалось, но на самом деле нет", — пояснила 47-летняя супруга Уилла Смита.
Она указала на то, что порнография порождает в людях ложные представления об интимной близости, особенно это касается мужчин. "В порно никогда не устают. Там никогда не звучит слово "нет", поэтому я определенно могу видеть то, как оно может создавать нереалистичные ожидания", — добавила знаменитость.
При этом Пинкетт-Смит отметила, что порнография имеет и положительный эффект. По ее мнению, она может помочь женщинам раскрыть их сексуальные предпочтения.
В октябре 2018 года Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит опровергли слухи о том, что они свингеры-сайентологи. Тогда актриса пошутила, что это "чересчур особый стиль жизни".
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