Жена солиста "Песняров" ослепла после измены

По воспоминаниям автора, ее отец был настоящим ловеласом: у музыканта было три жены. Его первой избранницей стала Лидия Крамальская, которая подарила ему дочь Марину и сына Владимира. Последний ушел из жизни в 2006 году от употребления наркотиков в тюрьме, сообщает сайт teleprogramma.pro.

Книга Марины Мулявиной посвящена любовным отношениям отца и матери. В ней дочка знаменитого песняра рассказывает, как между молодыми людьми вспыхнул роман, как они поженились и жили в браке. Счастливая семейная жизнь длилась 17 лет, после которых Владимир Мулявин решил развестись.

Как утверждает Марина Мулявина, отец неоднократно изменял жене. Лидия Крамальская тяжело переживала неверность супруга и всеми силами пыталась удержать его: женщина родила мужу сына, однако это не спасло разваливающиеся отношения.

"Я часто вспоминаю рассказ мамы о том, что в молодости подруга Анна Арго ей нагадала, что она останется одна и ослепнет. Предсказание сбылось", - рассказала Марина Мулявина.

Она вспоминает, что после развода бывшие супруги старались поддерживать теплые отношения. Знаменитый музыкант иногда даже оставался ночевать у бывшей жены. Несмотря на это, у Владимира Мулявина было еще два брака. А Лидия так и осталась одна.

По мнению Марины, она просто не смогла найти достойную замену такому интересному человеку, как Владимир, да и не хотела этого делать. После развода посвятила себя воспитанию сына. Марина призналась, что позже отец сожалел о своем поступке. "Он раскаялся, что ушел от мамы, а также во многих других поступках. Он всегда был порядочным человеком", – добавила она.