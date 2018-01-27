Жена солиста "Песняров" ослепла после измены

26 января исполнилось 15 лет с тех пор, как ушел из жизни солист ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин. На днях старшая дочь музыканта Марина поделилась воспоминаниями об отношениях отца с мамой – первой женой артиста Лидией Крамальской.
© Asmeninio albumo nuotr.

По воспоминаниям автора, ее отец был настоящим ловеласом: у музыканта было три жены. Его первой избранницей стала Лидия Крамальская, которая подарила ему дочь Марину и сына Владимира. Последний ушел из жизни в 2006 году от употребления наркотиков в тюрьме, сообщает сайт teleprogramma.pro.

Книга Марины Мулявиной посвящена любовным отношениям отца и матери. В ней дочка знаменитого песняра рассказывает, как между молодыми людьми вспыхнул роман, как они поженились и жили в браке. Счастливая семейная жизнь длилась 17 лет, после которых Владимир Мулявин решил развестись.

Как утверждает Марина Мулявина, отец неоднократно изменял жене. Лидия Крамальская тяжело переживала неверность супруга и всеми силами пыталась удержать его: женщина родила мужу сына, однако это не спасло разваливающиеся отношения.

"Я часто вспоминаю рассказ мамы о том, что в молодости подруга Анна Арго ей нагадала, что она останется одна и ослепнет. Предсказание сбылось", - рассказала Марина Мулявина.

Она вспоминает, что после развода бывшие супруги старались поддерживать теплые отношения. Знаменитый музыкант иногда даже оставался ночевать у бывшей жены. Несмотря на это, у Владимира Мулявина было еще два брака. А Лидия так и осталась одна.

По мнению Марины, она просто не смогла найти достойную замену такому интересному человеку, как Владимир, да и не хотела этого делать. После развода посвятила себя воспитанию сына. Марина призналась, что позже отец сожалел о своем поступке. "Он раскаялся, что ушел от мамы, а также во многих других поступках. Он всегда был порядочным человеком", – добавила она.

Dni.ru
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