Альбина Джанабаева не понимает, зачем некоторые люди следят за ее аккаунтами в соцсетях, если певица им не нравится. По мнению супруги Валерия Меладзе, они могли бы потратить свое время с большей пользой, общаясь со своими близкими. Артистка прокомментировала очередную волну слухов о том, как она "разбила прежнюю семью" своего мужа.
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Отношениям Альбины Джанабаевой с Валерием Меладзе уже много лет. Супруги воспитывают двоих сыновей. Однако негативных комментариев в адрес звездного семейства со временем не становится меньше. Бывшую солистку группы "ВИА Гра" обвиняют в том, что она увела будущего мужа из семьи, а до этого долго была его любовницей.

Джанабаева к этим атакам давно привыкла – певица говорит, что слова незнакомых людей не могут причинить ей боль. Но все же осадок остается – и артистка призывает злопыхателей оставить ее в покое и заняться, наконец, собственной жизнью.

"Только недавно сделала пост в Instagram с предупреждением людям, которые пишут гадости. Люди не хотят ничего понимать, да и наша история им в принципе безразлична. Просто нужно, чтобы был кто-то отрицательный, тогда все в их жизни кажется не таким плохим. Не знаю зачем – наверное, потому, что они сами проходили через какое-то болезненное прошлое", – сказала Джанабаева. По словам артистки, ей уже надоело читать фантастические версии, придуманные недоброжелателями.

Альбина Джанабаева много времени уделяет семье, но все равно находит время на творчество. Недавно она вернулась к гастрольной деятельности, постоянно записывает новые песни. Джанабаева признается, что очень счастлива, пишет издание Top Beauty.

Dni.ru
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