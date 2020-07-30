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В Санкт-Петербурге скончался российский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (в миру Александр Юшко). По предварительной версии, он умер от передозировки наркотиками. Его супруга пыталась избавиться от тела, пишет “Фонтанка”. Но за примерно четыре дня так и не придумала, каким образом.
Жена расчленила умершего от передозировки наркотиками российского рэпера
© Youtube

Накануне в полицию позвонил адвокат супруги погибшего. Он передал версию, рассказанную ему 36-летней жительницей Петербурга. Четыре дня назад ее муж умер от передозировки, она хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше.

В квартире на Невском, 134, действительно были найдены останки: пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры изьяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому, дабы “не омрачить его память”, решила, что он “просто исчезнет”. Собственно, к адвокату она обратилась за советом, что делать с расфасованным мужем дальше.

Пожалуй, смерть рэпера действительно получилась не бесславной — чисто питерский шарм вывел ее на какой-то новый уровень.

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