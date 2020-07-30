Жена расчленила умершего от передозировки наркотиками российского рэпера

Накануне в полицию позвонил адвокат супруги погибшего. Он передал версию, рассказанную ему 36-летней жительницей Петербурга. Четыре дня назад ее муж умер от передозировки, она хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше.

В квартире на Невском, 134, действительно были найдены останки: пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Женщину задержали, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры изьяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому, дабы “не омрачить его память”, решила, что он “просто исчезнет”. Собственно, к адвокату она обратилась за советом, что делать с расфасованным мужем дальше.

Пожалуй, смерть рэпера действительно получилась не бесславной — чисто питерский шарм вывел ее на какой-то новый уровень.