У популярного актера Михаила Ефремова возникли неприятности – после недавнего спектакля в Самаре с его участием в Сети развернулась его травля. Актера обвинили в непрофессионализме и хамском поведении, а этот конфликт получил очень широкую огласку.
Супруга Ефремова вступилась за знаменитого мужа, дав понять, что не сомневается в его профессионализме и порядочности. Софья Кругликова заявила, что супруг обожает свою работу, отдается ей на все 100% и вряд ли мог появиться на сцене в нетрезвом состоянии, как об этом рассказывают.
В то же время супруга актера признает: Ефремов – человек вспыльчивый, и вполне мог обронить нецензурное слово перед зрителями. Но при этом Кругликова не сомневается: если муж действительно ругался, значит, на то были причины, и, скорее всего, его просто спровоцировали:
«Могли ему нахамить, а он этого терпеть не может и всегда отвечает очень жестко. Думаю, то, что случилось, - это ответная реакция на что-то неуместное. С трудом верю в то, что описывают «очевидцы». Наполовину – это вранье. Миша, конечно, мог выразиться, если какие-то условия принимающей стороны были не выполнены».
Первой о произошедшем публично заявила местная актриса Алла Коровкина, купившая билет на премьеру, сообщает woman.ru. На своей странице в Фейсбуке она кратко описала произошедшую ситуацию. «Сходила 7 марта на спектакль театра «Современник», гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару».
По словам присутствующих, после первого антракта в зал не вернулась треть зрителей, а во время второго действия ушла еще половина. «Ефремов практически убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели»», — написала в своем Инстаграме одна из зрительниц.
Актёр отрицает, что был пьян. По его мнению, негативная реакция самарских зрителей вызвана тем, что постановка по Пинтеру оказалась для них слишком сложной, и они не поняли её. «Дело в том, что это Пинтер. Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть», — сказал Ефремов ТАСС.
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