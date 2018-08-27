Жена Караченцова рассказала, что лечение в Израиле не дало результата

"Мы проделали в Тель-Авиве облучение, два месяца боролись, но она не уменьшилась, не среагировала на облучение. Мы вернулись сюда, приступили в больнице в Красногорске к химиотерапии. Сейчас есть положительный эффект", — заявила Поргина.

По ее словам, Караченцов собирается каждые три недели делать химиотерапию. "Потому что опухоль, к сожалению, неоперабельная, у него легкие в таком состоянии, что не выдержат операцию", — отметила супруга актера.

У Караченцова диагностировали опухоль в левом легком осенью 2017-го. В ноябре актер приступил к лечению.