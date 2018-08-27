"Мы проделали в Тель-Авиве облучение, два месяца боролись, но она не уменьшилась, не среагировала на облучение. Мы вернулись сюда, приступили в больнице в Красногорске к химиотерапии. Сейчас есть положительный эффект", — заявила Поргина.
По ее словам, Караченцов собирается каждые три недели делать химиотерапию. "Потому что опухоль, к сожалению, неоперабельная, у него легкие в таком состоянии, что не выдержат операцию", — отметила супруга актера.
У Караченцова диагностировали опухоль в левом легком осенью 2017-го. В ноябре актер приступил к лечению.
Жена Караченцова рассказала, что лечение в Израиле не дало результата
Жена российского актера Николая Караченцова Людмила...
Прикрывшую книгой интимное место Ксению Собчак в интернете рвут на куски (19)
Ксения Собчак устроила провокацию в Сети. Телеведущая...
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят" (11)
Очередной выпуск программы "Пусть говорят" Дмитрий...
TOP новостей
Португалец, который управляет вильнюсским троллейбусом: я хотел стать архитектором (19)
Луис Гомес - непростой водитель вильнюсского...
Новая теория заговора из России: США применяет биологическое оружие в странах Балтии (248)
"Поверьте, тут нет никакой теории заговора — факты...
Весть литовской молодежи: будете жить лучше своих родителей (191)
Доходы жителей Литвы последовательно растут, однако...
Заточенные в лифте клиенты ТЦ возмущены реакцией администрации: это ненормально (14)
27 августа, после полудня, в ТЦ Ozas в лифте застряли...
Из аптек исчезают лекарства – осенью ситуация станет еще хуже (14)
Минздрав Литвы делится радостью в связи с тем, что цены...