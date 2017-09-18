Жена Караченцова опровергла сообщения об ухудшении здоровья актера

Госпитализация актера Николая Караченцова в НИИ имени Склифосовского была плановой, заявила его супруга, актриса Людмила Поргина, сообщает телеканал "360".
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"Это осенняя проверка, а потом весенняя будет. Как всегда. Мы два раза в год сдаем все анализы, чтобы убедиться, что у нас все хорошо. Чувствует он себя нормально", — поведала Поргина.

Актриса подчеркнула, что супруги собираются зимой полететь в Дубай, Турцию и Испанию, "поэтому должны сдать все анализы". "Уже сколько раз писали, что он упал, ногу сломал, что уже умер. А мы радуемся жизни", — добавила она.

Ранее в понедельник СМИ сообщили о госпитализации Караченцова в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского. Отмечалось, что актеру назначили экстренное обследование головного мозга.

В феврале Караченцов попал в ДТП, когда за рулем автомобиля находилась Поргина. У актера диагностировали сотрясение мозга, 3 марта его выписали. Суд лишил супругу артиста водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

В 2005 году Караченцов также попал в аварию. Он пролежал в коме 26 дней, артисту так и не удалось полностью восстановить речевые функции.

Караченцов известен по таким лентам, как "Юнона и Авось", "Старший сын", "Белые росы" и "Человек с бульвара Капуцинов", также он снялся в телесериалах "Приключения Электроника", "Остров сокровищ" и "Батальоны просят огня".

Lenta.ru
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