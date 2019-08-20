Жена скандально известного полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева Алана стала жертвой мошенников и отдала злоумышленникам 75 тысяч рублей за аксессуар Louis Vuitton. Об этом сообщает "Пятый канал".

Известно, что супруга осужденного за драку футболиста решила приобрести через интернет футляр для помады. Алана Мамаева связалась с "продавцом" и перечислила деньги за товар со своей банковской карты. Однако интересующий ее предмет так и не получила. Жена спортсмена обратилась с заявлением в полицию, отметив, что причиненный ей материальный ущерб является значительным.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".