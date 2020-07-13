"Моя прекрасная жена Келли потерпела поражение в битве с раком, которая продолжалась два года. Она отважно боролась, окруженная любовью и поддержкой очень многих", - написал в своем "Инстаграме" Джон Траволта.

Келли Престон родилась в Гонолулу, Гавайи. Свою первую роль она сыграла в 1985 году.

В браке с Джоном Траволтой они состояли 29 лет. Несмотря на широкую популярность своего мужа, Келли не оставалась в его тени. На ее счету роли в картинах "Джерри Магуайер", "Кот в шляпе", "Близнецы", "От заката до рассвета".

Свою последнюю роль Престон сыграла вместе с мужем в картине "Готти" 2018 года, которую они вдвоем представляли на Каннском фестивале.

"Нам понадобилось время, чтобы узнать друг друга, брак не строится сам собой, любовь надо постоянно создавать. Мы ничего не усложняем. Ни один из нас не любит ссор, и мы просто не нажимаем друг другу на болевые точки", - поделилась Келли с с репортерами в кулуарах фестиваля.

"Я на некоторое время отойду от дел, чтобы побыть с нашими детьми, которые остались без мамы. Заранее прошу прощения за отсутствие; знайте, что я буду чувствовать вашу поддержку все предстоящие недели и месяцы, пока затягивается наша рана", - написал Траволта.

В том же посте он поблагодарил врачей и медперсонал, которые продлевали жизнь его супруге и заботились о ней.

В 2009 году Траволта и Престон перенесли тяжелую утрату: во время семейного отдыха на Багамских островах умер их 16-летний сын Джет, который с детства страдал синдромом Кавасаки - тяжелым заболеванием кровеносных сосудов.

У пары есть еще двое детей - 20-летняя Элла Блю и 10-летний Бенджамин.

"Ты самая отважная, сильная, красивая и любящая из всех, кого я знаю", - написала в "Инстаграме" Элла Блю.

Представитель семьи сообщил прессе, что Келли Престон держала свой диагноз в секрете от широкой общественности. Он также сказал, что семья надеется на понимание и просит не беспокоить их в ближайшее время.

Многие звезды кино уже выразили поддержку семье.