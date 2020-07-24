Жена Александра Буйнова раскрыла тайну о его заболевании

В первую очередь поклонники вспомнили о злокачественной опухоли, которую Буйнову удалили около десяти лет назад. Рак — болезнь коварная и часто “пятится назад”.
Алена Буйнова, которая также является директором артиста, сообщила по телефону, что на самом деле нет никакого секрета в том, что произошло, и никто ничего не скрывает. Операция прошла успешно.
“Желчный пузырь ему удалили. Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует”, — успокоила Алена.
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