Жена Александра Буйнова раскрыла тайну о его заболевании

В первую очередь поклонники вспомнили о злокачественной опухоли, которую Буйнову удалили около десяти лет назад. Рак — болезнь коварная и часто “пятится назад”.

Алена Буйнова, которая также является директором артиста, сообщила по телефону, что на самом деле нет никакого секрета в том, что произошло, и никто ничего не скрывает. Операция прошла успешно.

“Желчный пузырь ему удалили. Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует”, — успокоила Алена.