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Поклонники Александра Буйнова в очередной раз были обеспокоены его состоянием здоровья, после того как певец выложил снимок после госпитализации, — напоминает WomanHit. Артист рассказал, что перенес операцию. Правда, так и не уточнил, какую именно, заменив все полунамеками вроде “был приступ” и “было очень бубо”.
Жена Александра Буйнова раскрыла тайну о его заболевании
© RIA / Scanpix

В первую очередь поклонники вспомнили о злокачественной опухоли, которую Буйнову удалили около десяти лет назад. Рак — болезнь коварная и часто “пятится назад”.

Алена Буйнова, которая также является директором артиста, сообщила по телефону, что на самом деле нет никакого секрета в том, что произошло, и никто ничего не скрывает. Операция прошла успешно.

“Желчный пузырь ему удалили. Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует”, — успокоила Алена.

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