Виторган предупредил о том, что в ближайшее время на телевидении могут выйти сразу несколько передач "а-ля Малахов" о его личной жизни. По словам актера, ему об этом рассказали друзья, которых обзванивали для комментария на протяжении недели. Некоторым из них, отметил он, даже предлагали гонорары за участие в этих передачах.
"Так вот, что я имею сказать: ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным. Я никого не осуждаю: бывает нужда заставит или в телек так хочется, что мочи нет, а разрешение как раз есть. Это выбор каждого", — написал Виторган.
Он также подчеркнул, что "счастлив тем", что ни в одной из программ, о которых идет речь, не приняли участие по-настоящему близкие ему люди. "Это, простите за пафос, несовместимо с их внутренним нравственным камертоном. Все остальные — это всего лишь бабки у подъезда, запертые в теле селебрити разной степени вялой (или не вялой — в отдельном случае) медийности", — заявил он.
Желающим обсудить события его жизни Виторган предложил "самим удалиться", чтобы не тратить времени на их блокировку. Он также принес извинения перед "нормальными" людьми за то, что опять коснулся этой темы, подчеркнув, что сам очень сильно устал подобных разговоров. "Но этому инфоповоду жизни еще неделю-две. А потом останутся только свои. И заживем дальше", — обнадежил актер своих поклонников.
К своему обращению он прикрепил изображение с надписью: "Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят… Передайте им, что когда меня нет, они могут даже меня бить…"
В самой передаче Собчак рассказала о том, что в ее личной жизни наступил тяжелый период, о котором она не готова говорить подробно, однако отметила, что Виторган — отец ее сына и навсегда останется для нее родным и близким человеком. "Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама", — сказала она.
Вместе с этим Собчак выразила сожаление в связи с тем, что в России принято по-разному относиться к мужским и женским изменам, а также подчеркнула, что имеет право на то, чтобы спать и жить с тем, с кем она хочет. "У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем", — подчеркнула она.
После выхода программы, отец Виторгана, народный артист России Эммануил Виторган, прокомментировал слова Собчак в Instagram. "Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом. Достойное, искреннее... какая ты и есть в жизни!" — написал свекор телеведущей.
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