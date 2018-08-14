Старшая сестра герцогини Сассекской продолжает отпускать язвительные комментарии в адрес Меган Маркл. На этот раз Саманта Маркл отчитала свою сводную сестру за «жестокое» обращение с отцом: она назвала герцогиню «бесчеловечной» из-за опасений Томаса Маркла, что он больше никогда не увидит свою младшую дочь снова.
Саманта Маркл описала супругу принца Гарри как «жадную, высокомерную, фальшивую благотворительницу» и предупредила, что « Гарри следующий», намекая на то, что он станет такой же жертвой бесчеловечности Меган, как и ее отец.
Неизвестно, сколько лет Меган Маркл терпит нападки своей старшей сестры, но СМИ помнят все ее нелестные комментарии в адрес тогда еще подруги принца Гарри, начиная с 2016 года.
«Меган всегда нравились рыженькие», – съязвила Саманта в своем твиттере после того, как Кенсингтонский дворец намекнул на отношения между принцем Гарри и ее сестрой. Однако это не единственная причина такого выбора Меган по мнению Саманты. Она добавила, что Меган Маркл настолько амбициозна, что хочет стать не меньше, чем принцессой.
Поначалу Саманта не желала верить в роман между своей сестрой и принцем Гарри и всячески отрицала вероятность серьезных отношений между ними, но как только все официально подтвердилось, она решила извлечь из этого выгоду и давала противоречивые комментарии любым СМИ при первой же возможности.
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