Земфира рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой

Земфира отмела предположения, что многолетняя дружба с актрисой может быть романом. "Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и самый лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень сильно уважаю. Вы что-то там себе напридумывали, но реальность совершенно иная", — заключила она.
Также Земфира высказала благодарность Литвиновой за творческий союз. "Рената — уникум. Это другое — больше, чем талант. Рената — мое все, и меня бы не было без нее", — сказала певица.
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