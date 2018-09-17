Земфира потребовала уничтожить совместную пластинку с Чуриковой

Весь тираж был раздавлен катком во дворе студии звукозаписи. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил продюсер, ведущий и музыкальный критик Михаил Козырев.

Он уточнил, что это была запись, сделанная на программе "Неголубой огонек" в 2004 году.

"Инна Михайловна вообще не поет, только в некоторых фильмах. У Чуриковой оказался изумительный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма", - отметил продюсер. При выпуске пластинки выяснилось, что звук был сведен не так, как нужно. "Земфиру это выбесило", - сообщил Козырев.