По информации Telegram-канала, столичная ФНС хочет взыскать со звезды «Моей прекрасной няни» 24 тысячи рублей. Как сообщает паблик, соответствующая сумма накопилась за неуплату налога на имущество. Отмечается, что в данном случае речь идет о квартире в центре Москвы.
Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились этим летом, когда актриса прекратила появляться на публике. По информации ряда СМИ, у артистки диагностирована четвертая стадия рака головного мозга. Сообщалось, что звезда выезжала на лечение в Европу, однако зарубежные врачи не смогли ей помочь. После этого Анастасия вернулась в Россию, где обратилась за помощью к московским специалистам.
Родные Заворотнюк отказываются выступать с официальным заявлением на тему ее состояния здоровья. Из-за отсутствия достоверной информации сеть заполнили различные сплетни и домыслы о болезни звезды. Семья Заворотнюк создала аккаунт в Instagram, где публикует опровержения самых распространенных слухов.
"У нее аллергия на красивых женщин". Боня пожаловалась на травлю со стороны Собчак
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня...
ФОТО | Лобода против Волочковой. Певица огорошила поклонников своим шпагатом (1)
Светлана Лобода удвоила интенсивность тренировок,...
Семья Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы
Информация о передаче денег, вырученных с продажи...
TOP новостей
Науседа критикует заявление Макрона о НАТО: призывает не сеять сомнения (114)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу...
Памятка для посещающих Санкт-Петербург "без визы": вас могут высмеять, узнав, откуда вы приехали (382)
Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в...
Город в Литве, в котором квартиру можно купить за 6000 евро (10)
Утена – один из самых старых городов Литвы . Сейчас в...
В студии DELFI — украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов (62)
Освобожденный из российской колонии украинский...
Экономист вступился за налог на автомобили в Литве: если его не ввести, будет только хуже (42)
Если Литва не введет никакой налог на загрязняющие...