Заворотнюк встретит Новый год в клинике

По информации Telegram-канала, врачи решили не отпускать звезду «Моей прекрасной няни» домой даже на главный праздник в году по причине ее тяжелого состояния, несмотря на просьбы родных актрисы. По данным паблика, Анастасия проведет все это время за стенами реабилитационного центра, но близкие смогут посещать ее в любое время.
Ранее в СМИ писали, что знаменитость идет на поправку после удаления второй глиобластомы. Однако, как рассказал доктор медицинских наук Игорь Долгополов, вторичная опухоль может появиться только после лечения первоначального новообразования.
По словам врача, глиобластому, как правило, не находят на ранних стадиях. И даже если операция по ее удалению прошла удачно, не задев здоровых клеток, о полном выздоровлении говорить еще преждевременно. Шансы к стопроцентному восстановлению данной категории больных очень малы.
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