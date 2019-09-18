Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Отмечается, что хирургическое вмешательство было проведено в апреле. Актрисе вскрыли череп, чтобы добраться до опухоли. Тогда ей поставили диагноз "злокачественное новообразование головного мозга".
После операции у актрисы возникли сильные головные боли и поднялось давление. Она вернулась из Германии в конце июня.
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