Затмить Меган любой ценой: Кейт Миддлтон снова беременна

СМИ сообщают, что герцогиня Кембриджская беременна четвертым ребенком. Если верить новой информации, подруга 37-летней матери троих детей рассказала таблоидам, что рождение еще одного наследника принца Уильяма намечено на конец года.

В поддержку этой теории пресса также заметила несвойственное Кэтрин поведение во время королевских скачек в Аскоте.

По словам корреспондентов, будущая королева-консорт периодически прикасалась к своему животу когда стояла и общалась со своими родственницами Зарой Тиндалл и принцессой Евгенией. Однако те, кто знаком с ходом трех предыдущих беременностей герцогини и эксперты сильно сомневаются в том, что Миддлтон могла решиться рожать еще одного ребенка.

Специалист по планированию беременности Виктория Дженнингс рассказала порталу Express, что знаков того, что в данной семье не стоит ждать прибавления, достаточно много. Дженнингс отметила, что Кейт явно привязана к годовалому принцу Луи больше, чем к Шарлотте или Джорджу, когда те были в его возрасте.

«Как мать троих детей, я полностью понимаю почему все выглядит так, будто Луи стал любимым ребёнком Кейт Миддлтон, — призналась эксперт. — Для родителей время идет слишком быстро, поэтому о младшем ребенке хочется заботиться так долго, насколько это возможно. Тебе просто хочется нянчить третьего ребёнка настолько долго, насколько это возможно, особенно если знаешь, что это твой последний».





К тому же, существует более правдоподобное объяснение жестикуляции герцогини Кэтрин во время разговора с Евгенией — дочь принца Эндрю Йоркского вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбенка в октябре прошлого года, так что вполне возможно, что она ждет своего первого ребенка.

Герцогиня Кембриджская родила принца Луи 23 апреля 2018-го, так что с рождения последнего ребенка прошло чуть больше года. Его старшие брат и сестра родились с разницей в два года, поэтому даже если она планирует новые роды, скорее всего жена принца Уильяма сделает это, когда младший еще немного подрастет.

Но есть и другие факторы, которые могут помешать семье внука Елизаветы II стать больше. В апреле королевский эксперт Эмили Нэш дала газете Express интервью, в котором предположила, что Кейт не так сильно наслаждалась своей беременностью, как «светящаяся от счастья» Меган Маркл из-за сильного токсикоза.

Нэш заявила, что в случае со «старшей герцогиней» первый триместр (10-12 недель) всех трех беременностей сопровождался сильной тошнотой и рвотой по утрам. В случае с Луи патология проявлялась настолько интенсивно, что герцогине пришлось прервать совместную с супругом трехдневную поездку в Финляндию, чтобы отправиться в больницу в Великобритании.

При ярко выраженных симптомах болезнь провоцирует опасную степень обезвоживания из-за примерно 30-ти случаев рвоты в день.

Едва ли подобные воспоминания греют душу даже самой любящей и заботливой матери, а в этих качествах Миддлтон сомневаться не приходится.

Тем не менее, букмекеры уже начали принимать ставки и ждать скорого официального объявления, но они явно забыли, что в феврале Кейт уже дала ответ на волнующий всех вопрос. Во время поездки в Северную Ирландию 37-летняя родственница королевы общалась с поклонниками и познакомилась с пятимесячным ребенком и его отцом. Королевский репортер Роберт Джонсон твитнул, что Кейт призналась молодому отцу, что она почувствовала себя как наседка после встречи с малышом. Стоящая вокруг толпа мгновенно отреагировала на высказывание и начала громко спрашивать: «Четвертого?». Но она быстро прервала открытые спекуляции и сказала: «Думаю, что Уильям был бы немного обеспокоен!» Очевидно будущий король не так горит этой идеей, как фанаты супружеской четы.

Можно точно сказать, что если герцогиня и беременна сейчас, она явно не думала об этом в марте, когда вместе с Уильямом посетила парад в честь Дня святого Патрика. В одном из пабов Кэтрин очень элегантно выпила половину пинты Гиннеса, что беременные обычно себе не позволяют.