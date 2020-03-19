aA
Заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко, которая находится сейчас на карантине в Лондоне, поделилась в Instagram рекомендациями своих лечащих врачей. Артистка подчеркнула, что никаких препаратов ей не прописали.
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
© RIA / Scanpix

Куриленко напомнила, что в настоящее время она находится у себя дома в Лондоне. Актриса заверила своих подписчиков что чувствует себя гораздо лучше, у нее снизилась температура, хотя еще совсем недавно термометр показывал больше 39 градусов.

Куриленко рассказала, что никакого специфического лечения ей не назначили: врачи прописали ей пить парацетамол при высокой температуре и болях, что она и делала.

Статьи по теме:
Еще две кинозвезды сообщили о заражении коронавирусом  (3)
"Девушка Бонда" Ольга Куриленко заразилась коронавирусом  (6)

Для поддержи иммунитета артистка пьет витамины C, E, D, B5, а также цинк и куркумин. Она обратила внимание, что эти добавки не лечат коронавирус, а лишь помогают иммунной системе бороться с ним.

Напомним, что "девушки Джеймса Бонда" уже больше недели находится в самоизоляции после того, как у нее обнаружили коронавирус. Артистка рассказывала, что основными симптомами болезни у нее были температура и слабость, однако врачи отказались госпитализировать её из-за нехватки больничных коек.

По последним данным, коронавирусом COVID-19 в мире заразились более 200 тысяч человек, более восьми тысяч скончались. В России на данный момент выявлено 147 случаев заболевания, пять человек выздоровели, одна пациентка скончалась в Москве.

MK.ru
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

На следующей неделе - решение о карантине: могут не отменить, даже если распространение вируса остановится (17)

В Литве с 16 по 30 марта из-за угрозы коронавируса был...

Маршруты людей, у которых диагностировали коронавирус: появились новые места (1)

Национальный центр общественного здравоохранения...

В Литве действует новое правило: в парках и других местах нельзя собираться больше чем по 5 человек

В четверг в Литве принято новое распоряжение - в парках...

Вильнюсский муниципалитет обратился к жителям: если вы выходите на улицу, подвергаете себя опасности (10)

19 марта Вильнюсский муниципалитет распространил новое...

В Литве подтвердили два новых случая коронавируса  всего 36 (57)

Минздрав Литвы сообщает, что 19 марта в Литве...

|Maža didelių žinių kaina