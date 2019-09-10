Три этажа замка в деревне Грязь, в котором живут Алла Пугачева и Максим Галкин, хотят снести. На звездную чету пожаловались известному правозащитнику. Об этом сообщили в передаче канала НТВ "Ты не поверишь!".

Якобы кто-то из соседей написал анонимку на Примадонну и ее молодого супруга, что их слишком высокий замок отбрасывает тень на соседские огороды. Автор жалобы требует, чтобы Максим Галкин срочно снес три этажа своего жилища. Донос на одну из самых известных пар в отечественном шоу-бизнесе получил юрист из Кирова Ярослав Михайлов.

Отметим, что мужчина довольно известен в определенных кругах. Он отсудил у популярной певицы Земфиры 300 тысяч рублей за неподобающее поведение на сцене. По всей видимости, этот успех обеспечил популярность Ярославу Михайлову, и теперь к нему со всех концов страны летят жалобы на отечественных знаменитостей.

В разговоре с репортерами юрист рассказал, что жалобу на замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина подал один из жителей деревни Грязь – врач по образованию. Ярослав Михайлов уже подал заявление в прокуратуру. Он объяснил: "Есть санитарные нормы и правила, есть градостроительный кодекс, запрещающий строить высотные здания и жилые дома высотностью более трех надземных этажей и высотой более 20 метров. Стандарт был принят в 18-м году, и замок Галкина превышает этот стандарт. Конечно, можно сказать, на момент того, когда этот замок строился, не было принято этих нормативов, но тем не менее".