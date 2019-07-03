Михаил Круг был яркой личностью, его альбомы выпускались миллионными тиражами, он имел свою социальную позицию, часто выступал с концертами в разных городах бывшего СССР, дружил с известными людьми, был уважаем в криминальном мире. И никогда не снимал перстень с тремя алмазами, который ему подарил вор в законе Хобот.

“ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ”

В молодые годы Михаил носил фамилию Воробьев и играл в хоккей на позиции вратаря. По словам очевидцев, он подавал неплохие надежды. Занимавшийся с ним заслуженный тренер России Равиль Урманчеев, утверждал, что юноша “имел реальные перспективы стать вратарем национального масштаба”.

“Миша умел держать удар, был надежным и цепким, — рассказывал Урманчеев. — У него было редкое вратарское чутье. И, конечно, тот азарт, без которого немыслим хоккей”.

Вратарь тверского ТХК Сергей Хорошун в матче “Русской классики”, игре регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) под открытым небом, поместил на шлем портрет легендарного барда. Круга тогда назвали в клубе “главной достопримечательностью Твери”.

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛЯКОВ

Первые стихи Михаил написал в 14 лет. Его вдохновило чувство, которое он испытывал к однокласснице. Кумиром юноши в то время был Владимир Высоцкий, которому молодой человек во всем старался подражать. Он исполнял песни и играл на гитаре в его стиле.

Впервые о Михаиле Круге услышали на конкурсе авторской песни в 1987 году, — там он занял первое место. После, по совету мэтров, разглядевших его несомненный талант, он серьезно займется написанием песен. Один за другим выйдут сольные альбомы — “Тверские улицы” и “Катя”. Потом появятся “Зеленый прокурор”, “Мадам”, “Мышка”.

Выступал артист в непрезентабельных Домах культуры и одевался сначала соответственно — очень просто, неброско. Такой внешний вид соответствовал образу выходца из народа, в его репертуаре преобладали тогда так называемые блатные композиции.

К концу 90-х Михаил кардинально изменит имидж. Турецкий свитер и непрезентабельные мешковатые брюки сменит строгий костюм с галстуком. Песни станут более лиричными, в них он начнет поднимать острые социальные проблемы. О талантливом исполнителе из Твери узнают повсюду.

НЕУДАЧИ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

В личной жизни певцу не очень везло. Его первый брак просуществовал недолго. Молодая жена Света, замучила упреками: ей не нравилось, что у мужа нет высшего образования. Она настояла, чтобы Михаил поступил в институт. Проучился он в нем совсем недолго, но именно в политехе увидел объявление о конкурсе авторской песни, с которого и началась его карьера. С супругой он развелся, а сына Диму оставил себе по решению суда.

Десять лет Михаил был холостяком. За это время пережил роковую любовь с некой Мариной, которой посвятил песню “Моя королева”, где есть строчка “До серой золы истлело сердце мое…”. Он сильно переживал, что их отношения не складываются. Они то сходились, то расходились. Женщина выходила замуж, он ее ждал, страдал…

Лишь за год до смерти певец снова женился. На момент гибели его сыну от второго брака с Ириной Круг был лишь месяц. Со второй женой они встретились в Челябинске. В ресторане “Малахит” он увидел черноволосую официантку и пригласил работать у него костюмером. Она была моложе его на 14 лет.

Сейчас Ирина Круг известная певица. Она переехала в Москву, выступает с концертами.

ХЛАДНОКРОВНОЕ УБИЙСТВО

В день трагической смерти мужа Ирина чудом осталась жива. Она, дети и теща Михаила Круга стали свидетелями развернувшейся драмы в доме на окраине Твери.

Около полуночи мама Ирины поднялась в комнату на третьем этаже. Женщина начала готовиться ко сну, расстилать для себя диван. В этот момент на нее напали двое. Прибежавшая на шум Ирина Круг увидела, как два здоровых мужика с оружием бьют ее маму.

Она громко закричала, позвала на помощь мужа. Михаил прикрыл Ирину собой, а в спину ему прозвучали выстрелы. Круг получил несколько тяжелых ранений, но еще некоторое время был жив. Он сумел добежать до соседа, который и отвез его в больницу. 1 июля бард умер на операционном столе. Бандиты смогли спокойно покинуть его дом.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ

Кому была выгодна смерть народного любимца? Это главный вопрос, на который следствию предстояло найти ответ. Мотив преступления оставался абсолютно непонятен. Если речь шла о заказном убийстве, то почему не прозвучал контрольный выстрел, а свидетелей оставили в живых? Выдвигалась версия, что грабители даже не знали, в чей дом забрались. С одной стороны, они были хорошо вооружены, с другой — преступление было явно не продумано.

Для Твери это убийство явилось событием из ряда вон выходящим. Жители города Круга очень любили. Двери дома певца для них никогда не закрывались. Совсем, как в его песне “Приходите в мой дом, мои двери открыты”. Не было у Круга и охраны.

Расследование преступления длится много лет. Дело об убийстве еще не закрыто, однако личность самого убийцы в определенных кругах называют уже давно.

По наводке одного из местных бандитов, отбывающего пожизненный срок, в пригороде Твери нашли останки преступника. Он принимал непосредственное участие в расстреле известного певца.

До этого был опознан труп другого участника убийства — Михаила Веселова, убитого спустя 2–3 месяца после смерти Круга. Следователи посчитали, что с ними расправились сообщники, испугавшись огромного резонанса от преступления.

По материалам: gazeta.ru, ridus.ru