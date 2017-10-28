Загадка веков: с кого написана "Мона Лиза" Леонардо да Винчи?

В сдержанной, мягкой и в то же время торжествующей улыбке, озаряющей лицо этой восседающей в кресле дамы, проявился весь его талант. Картина, сотворенная Леонардо, по подсчетам историков и искусствоведов, пять столетий назад и являющаяся сейчас самым популярным экспонатом парижского Лувра, - пожалуй, самое известное произведение изобразительного искусства в мире.

По поводу того, с кого мастер это полотно писал, существует великое множество теорий. И идентичность изображенной на холсте женщины - по сей день загадка.

