Иосиф Кобзон не раз находился на грани смерти. Но желание жить было сильнее: несмотря на прогнозы врачей, певец вновь и вновь выходил на сцену. “У него такая сила характера, такая сила воли и такая тяга к жизни, что он перехитрил все. Он перехитрил смерть”, — говорила Лариса Долина.

В июле снова появилось сообщение об ухудшении состояния певца. В сердцах многих теплилась надежда на то, что Иосиф Давыдович выкарабкается в очередной раз, однако в этой схватке коварная болезнь взяла вверх. Сегодня Кобзона не стало. Народный артист СССР будет похоронен рядом с матерью второго сентября на Востряковском кладбище, расположенном на юго-западе столицы на территории района Тропарево-Никулино.

Вместе с Кобзоном ушла целая эпоха, и сейчас с его близкими скорбит вся страна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Иосифа Давыдовича. “Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца”, — сказал Песков.

Коллега Кобзона Лев Лещенко не может поверить в смерть коллеги: “Я не могу говорить, очень переживаю, расстроен”.

“Любой уход из жизни — это трагедия, трагедия семьи. Это очень тяжкая весть. Когда человек уходит, все это очень печально. Тем более, в этом случае речь о человеке, которого знает вся страна”, — заявил бывший градоначальник Москвы Юрий Лужков.

Соболезнования по поводу кончины певца выразили в соцсетях и его коллеги. “Умер Кобзон. Умер человек, олицетворяющий не только советскую и российскую эстраду, но и всю нашу страну! Мне повезло — я знал Иосифа Давыдовича лично. Шагал по жизни под его песни. Он спел мою песню. И теперь я считаю своим долгом сделать так, чтобы наши дети, молодое поколение помнило его. Он один из величайших людей, которых когда-либо рождала великая Русь! Соболезную родным и близким. Вечная память”, — написал в Инстаграме продюсер Виктор Дробыш.

“Скорбим, любим, помним! Дорогая Нелли Михайловна, Андрей, Наталья, — держитесь, мы с вами! Внукам поклон!” — отметил Владимир Винокур.

“Ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушный к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают. Не предавал тех, кто власть терял и не нужен был ни новой власти, ни тем, кто ее выбирал. Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо еще появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи. Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!” — Максим Галкин посвятил длинный пост Кобзону.

Не остался в стороне от трагедии и Олег Газманов, многие годы друживший с Иосифом Кобзоном.

“Трудно в это поверить. Мне посчастливилось быть с ним рядом много лет. Не могу сосчитать, сколько раз мы были вместе на одной сцене. Я горжусь, что в его огромном репертуаре есть мои песни. Он всегда был и будет примером отношения к сцене и зрителям, примером воли и мужества. Если собрать всех, кому он спас жизнь и реально помог в этом мире, не хватило бы мест в самом большом зале страны. Человек — страна, человек — глыба. Таких больше, наверное, уже не будет. Вечная память!”, — написал певец.

“Человек с огромным добрым сердцем и широкой душой. Человек, который всю свою жизнь прожил как этакий монумент достоинства, благородства, воли и мужества. Человек с большой буквы, с уходом таких людей уходят целые эпохи. Большим счастьем и честью было стоять с вами на одной сцене, Иосиф Давыдович. Светлая память”, — написала в своем микроблоге певица Жасмин.