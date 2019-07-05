Юрию Шатунову сделали экстренную операцию

Певец Юрий Шатунов перенес экстренную операцию в Москве. Недавно он жаловался на сильную зубную боль в Новороссийске. Тогда ему оказали медицинскую помощь, благодаря чему концерт все же состоялся.
Оказалось, что Шатунов перенес на ногах простуду, а зубная боль стала следствием осложнений. По возвращению в Москву певец отправился в больницу, где было принято решение об экстренной операции.
"Рентген показал, что у Юрия воспаление левой гайморовой пазухи. Операция была назначена на утро 4 июля. Операция, к счастью, прошла удачно", — рассказал "КП" директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.
Операция прошла под общим наркозом. Шатунов побудет в клинике еще неделю, а затем отправится в другую больницу, где ему удалят злосчастный зуб.
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