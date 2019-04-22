Телеведущий не любит распространяться о проблемах со здоровьем, предпочитая скрывать детали самочувствия от окружающих. Однако месяц назад стало известно, что 70-летнего Юрия Николаева экстренно увезли в больницу после внезапной потери сознания. Врачи диагностировали у артиста сотрясение мозга и множественные гематомы на лице, но Юрий Александрович почти сразу уверил поклонников, что с ним все в порядке.
Конечно, фанаты сомневались в заявлении телезвезды, который резко перестал появляться на публике. Впервые вышел в свет Николаев 19 апреля — ведущий посетил мероприятие журнала "КиноРепортер". На церемонии вручения премии "Аванс" отмечали достижения лучших российских артистов. К слову, на лице Николаева не было ни следа от гематом, а сам он на протяжении всего вечера активно участвовал в развлекательной программе.
На вечеринке традиционным считается белый дресс-код, поэтому Юрий Александрович появился в светлом пиджаке.
Напомним, по информации СМИ, в прошлом месяце ведущему поставили "синокопальное состояние", при котором обморок может случиться в любой момент, и это нельзя предсказать. Причиной диагноза назвали проблемы с сосудами головного мозга. После ряда оздоровительных процедур артиста отпустили домой. Однако Элеонора Николаева заявила, что супруг не терял сознания и даже не посещал больницу. Ответив на звонок, сам Юрий Александрович отметил, что прекрасно себя чувствует, но поклонники продолжали сомневаться в его словах.
Впрочем, беспокойство родных и коллег за здоровье артиста не было беспочвенным: 15 лет назад ведущему поставили рак кишечника. На диагноз повлияла наследственная предрасположенность Николаева: его мама скончалась от онкологического заболевания. Юрий Александрович вынужден постоянно проверяться у врачей, чтобы не допустить очередного рецидива. Вера и поддержка супруги помогли телезвезде справиться с депрессией и побороть недуг.
Юрий Николаев впервые вышел в свет после выписки из больницы
В конце марта самочувствие Юрия Александровича...
"Кто это?": Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете (10)
Банкет в честь своего 70-летия Алла Пугачева устроила в...
Владимир Кличко прыгнул с парашютом и сделал экстремальное сэлфи на память (4)
Бывший боксер обзавелся новым увлечением после...
У Дмитрия Быкова обнаружен сепсис, сообщили СМИ (8)
Врачи сообщили об ухудшении состояния писателя Дмитрия...
Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым
Экс-супруга артиста дала опровержение. Елизавета...
TOP новостей
Родителей удивил школьный опросник: собирают статистику о доходах, работе и вещах в доме (4)
"Есть ли у тебя дома посудомоечная машина?" – это лишь...
Четверть жителей Литвы считает, что экономическое положение в стране ухудшилось (83)
Четвёртая часть опрошенных полагает, что в течение...
У православных началась Страстная неделя: верующие вспоминают о последних днях земной жизни Христа (1)
У православных началась Страстная седмица - неделя...
К Литве приближается антициклон: ожидается 25 градусов тепла, ливни и грозы (2)
На второй день Пасхи в Литву придёт новый антициклон с...