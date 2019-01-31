По словам Лозы, он принимал участие в записи телепередачи, посвященной "Евровидению". Музыкант поинтересовался у Юрия Аксюты, отвечающего за музыкальное вещание на Первом канале, почему песни для российских участников пишут американцы. "Леня Гуткин, бывший басист "Автографа", с тех пор как уехал в Америку, вдруг стал великим композитором, пишет песни для "Евровидения". Аксюта отвечает: А кто же еще напишет, у нас ведь нет авторов. Да я могу написать, говорю", — цитирует Юрия Лозу РИА "Новости".
Музыкант напомнил, что несколько лет назад написал книгу "Я научу писать хиты". Как говорит Лоза, ее тираж распродан, но читатели продолжают скачивать электронные экземпляры.
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