Юрий Лоза: проект "Голос. Дети" нужно закрыть!

“Это глупость несусветная заставлять ребенка с кем-то воевать. Я же слышал эту фразу, когда показывают закулисье и говорят ребенку: “Иди порви их всех!”. Ребята, вы с головой кто-нибудь дружите или нет? Ребенок должен любить людей, никого рвать он не должен в этом возрасте. Кого он может порвать-то, этот шпингалет? Я об этом говорю, но меня не слышат!” — сказал Лоза в программе “Абонент доступен” на радио Baltkom.
Он ответил на вопрос о том, должен ли проект “Голос. Дети” существовать в дальнейшем.
“В том виде, в котором сейчас он существует, конечно, нет”, — сказал он.
“Фестивали нужны для того, чтобы ребенок мог показать себя. Но в этих фестивалях не должно быть конкурсной основы. Ты не лучше другого ребенка, не нужно вбивать в голову, что ты лучше всех. У тебя свои таланты, у него свои таланты. Но уважение к таланту как вы завоюете, если говорите ребенку — порви всех, они тебя не стоят?” — добавил Лоза.
Напомним, что итоги предыдущего финала шоу “Голос. Дети”, где дочь певицы Алсу Микелла Абрамова заняла первое место, были аннулированы из-за накрутки голосов в пользу девочки. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска шоу “Голос.Дети” объявил победителями всех участников финала проекта, включая дочь Алсу Микеллу. Эрнст заявил, что проект “Голос.Дети” будет продолжаться.
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