Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru

Новым главным редактором стал Александр Аксенов, который с сентября 2017 года работал шеф-редактором Sports.ru. В свою очередь шеф-редактором стал Влад Воронин, работающий в издании с 2010 года.

Все кадровые перестановки произошли 1 сентября, однако о них объявили только сейчас "из-за самых разных забот и агоний", объяснил Дудь.

На новой должности Дудь будет отвечать за финансовые вопросы. "Нервничаю, подгрызаю ногти, но надеюсь, потяну", — сказал он.