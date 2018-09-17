Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru

Журналист Юрий Дудь ушел с должности главного редактора Sports.ru и стал заместителем генерального директора издания.
Юрий Дудь
© Апостроф.Лайм

Новым главным редактором стал Александр Аксенов, который с сентября 2017 года работал шеф-редактором Sports.ru. В свою очередь шеф-редактором стал Влад Воронин, работающий в издании с 2010 года.

Все кадровые перестановки произошли 1 сентября, однако о них объявили только сейчас "из-за самых разных забот и агоний", объяснил Дудь.

На новой должности Дудь будет отвечать за финансовые вопросы. "Нервничаю, подгрызаю ногти, но надеюсь, потяну", — сказал он.

Медуза
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