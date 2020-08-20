Юля Савичева впервые показала спрятанную в Португалии дочь

"А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться", - написала Юля, добавив, что дочка часто просит ее накрасить и надеть на нее платье, так как собирается выйти на работу.
Также Савичева разоткровенничалась на сложную для нее тему в интервью изданию «Антенна-Телесемь». Певица рассказала, что поселить дочку у его мамы в Португалии ее уговорил муж. Поскольку и Юля и Александр работают, гастролируют, кто-то должен заниматься ребенком.
"Свекровь воспитала такого же творческого ребенка — моего мужа. С ним, семилетним, объездила всю страну, будучи на гастролях. Знакома с этой кухней изнутри", - объяснила Юля. Она добавила, что вдобавок ко всему в Португалии ребенок живет не в квартире, а в доме с бассейном, в хорошем климате.
По словам певицы, когда она решалась оставить дочку здесь, то обливалась слезами. Но затем решила, что пусть лучше она будет почаще прилетать сюда и отдавать всю себя ребенку, чем дочка будет наблюдать ее нервной и уставшей после концертов и гастролей в Москве. При этом Савичева понимает, что многие женщины ее не поймут.
Савичева также призналась, что Ане очень нравятся песни и танцы и она получает от этих занятий большое удовольствие.
Прежде чем сняться в публичной фотосессии Юля и Саша спросили об этом дочь и та закричала: "Хочу!".
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А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. «Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!» - такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках. Эта фотосессия проходила в Португалии. Сегодня в продажу вышел журнал «Антенна» @wday_ru, где я впервые рассказала о самой, как мне кажется, не простой для меня на данный момент теме. Там вы увидите еще больше красивых, дорогих моему сердцу фотографий и прочитаете интервью. Фото: @dagfryd #савичева #антенна #интервью
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