Юля Савичева впервые показала спрятанную в Португалии дочь

"А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться", - написала Юля, добавив, что дочка часто просит ее накрасить и надеть на нее платье, так как собирается выйти на работу.

Также Савичева разоткровенничалась на сложную для нее тему в интервью изданию «Антенна-Телесемь». Певица рассказала, что поселить дочку у его мамы в Португалии ее уговорил муж. Поскольку и Юля и Александр работают, гастролируют, кто-то должен заниматься ребенком.

"Свекровь воспитала такого же творческого ребенка — моего мужа. С ним, семилетним, объездила всю страну, будучи на гастролях. Знакома с этой кухней изнутри", - объяснила Юля. Она добавила, что вдобавок ко всему в Португалии ребенок живет не в квартире, а в доме с бассейном, в хорошем климате.

По словам певицы, когда она решалась оставить дочку здесь, то обливалась слезами. Но затем решила, что пусть лучше она будет почаще прилетать сюда и отдавать всю себя ребенку, чем дочка будет наблюдать ее нервной и уставшей после концертов и гастролей в Москве. При этом Савичева понимает, что многие женщины ее не поймут.

Савичева также призналась, что Ане очень нравятся песни и танцы и она получает от этих занятий большое удовольствие.

Прежде чем сняться в публичной фотосессии Юля и Саша спросили об этом дочь и та закричала: "Хочу!".