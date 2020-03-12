Юля Савичева госпитализирована с разрывом мышц и "дикой болью"

"Разреветься хочется, что же это такое, все не слава Богу. Дотренировалась, называется", - написала артистка.
Оказалось, что певица отрабатывала со своим хореографом танцевальный номер для концертов и получила травму. По ее словам, дала о себе знать старая травма, полученная десять лет назад на съемках проекта "Звездный лед".
"Сижу в больнице, каждый поворот в сторону - дикая боль. Мышцы пресса снова надорваны...", - призналась она своим поклонникам.
Юля также отметила, что врачи на ближайшие три недели прописали ей строгий постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры.
"Дорогие мои, сейчас мы вынуждены перенести концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке", - сообщила Савичева, пообещав, что обязательно приедет в регион, когда придет в норму.
На это сообщение отреагировал Филипп Киркоров: "Бедная моя девочка, выздоравливай скорей! Как же так, только вот позавчера у Юдашкина - красивая, весёлая....".
Певица Катя Лель также подбодрила Савичеву: "Юльчик, береги себя!!!"
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Разреветься хочется, что же это такое, все не слава Богу 😭 Дотренировалась, называется. Мы ведь всего неделю репетировали с хореографом танцевальный номер для концертов. И тут такое😔 Как десять лет назад сижу в больнице, каждый поворот в сторону - дикая боль. Старая травма, полученная на съемках проекта «Звездный лёд», напомнила о себе. Но почему сейчас?! Мышцы пресса снова надорваны... Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры. Дорогие мои, сейчас мы вынуждены перенести концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке. Я приду в норму, и мы обязательно встретимся с вами! Берегите себя и не болейте.
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