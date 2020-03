Юля Савичева госпитализирована с разрывом мышц и "дикой болью"

View this post on Instagram

Разреветься хочется, что же это такое, все не слава Богу 😭 Дотренировалась, называется. Мы ведь всего неделю репетировали с хореографом танцевальный номер для концертов. И тут такое😔 Как десять лет назад сижу в больнице, каждый поворот в сторону - дикая боль. Старая травма, полученная на съемках проекта «Звездный лёд», напомнила о себе. Но почему сейчас?! Мышцы пресса снова надорваны... Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры. Дорогие мои, сейчас мы вынуждены перенести концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке. Я приду в норму, и мы обязательно встретимся с вами! Берегите себя и не болейте.

