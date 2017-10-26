Юлию Проскурякову возненавидели фанаты Наташи Королевой

“У нас с Наташей никогда не было конфликтов. Я появилась в жизни Игоря, когда Наташа уже не была его женой. Конечно, есть поклонники, которые до сих пор не смирились с их расставанием, и они пишут на форумах гадости про меня. Но это могло быть адресовано не только мне, но и любой другой женщине, которая бы появилась рядом с Игорем. Для них все автоматически становятся плохими. Это люди, живущие прошлым. С Наташей Королевой мы познакомились на одном из мероприятий. И эта встреча была нормальная. Как между взрослыми людьми. Мы редко контактируем. Но между нами нет негатива”, — рассказала Юлия журналистам.

Проскурякова призналась, что ей очень повезло с супругом. В течение десяти лет возлюбленные пытались завести малыша, и только два года назад Юлия родила дочку Нику. Для Игоря Николаева девочка стала вторым ребенком, композитор неоднократно признавался, что счастлив снова стать папой. Также семейная пара продолжает совместное творчество.

A post shared by Наташа Королева (@natellanatella) on Jul 9, 2017 at 11:32am PDT

“И у нас планируются совместные дуэты и концерты с моим супругом Игорем Николаевым. Недавно вышел видеоклип на дуэтную песню “Я мать”, которую мы записали с Еленой Есениной. Песня стала очень популярной в Интернете, и по всей стране на неё делались флешмобы”, — подчеркнула Юлия.По словам Юлии, в отношениях с супругом у них нет места ревности. “Во-первых, я считаю, что если твой партнер смотрит на кого-то другого или у него есть к нему чувства любви и симпатии, то с помощью ревности ты все равно ничего не сможешь поправить. Во-вторых, мне кажется, что ревность унижает”, — отметила Проскурякова в интервью изданию “Аргументы недели”.

Бытовые конфликты Юлия и Игорь также быстро устраняют, а спустя 12 лет брака научились понимать друг друга с полуслова.

“Ругались по каким-то бытовым вопросам. Тяжело было друг к другу приспособиться в быту. Ведь до нашей встречи каждый из нас долго жил один, и естественно, нужно было научиться существовать вдвоем. Женщинам важно научиться уважать желания своего мужчины”, — поделилась Юлия в беседе с журналистами.