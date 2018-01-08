Юлию Началову высмеяли за фотошоп

Перед поклонниками Юлия Началова предстала в роскошном серебристом платье и в накидке из белого меха. Внимательные подписчики тут же нашли признаки фотомонтажа на снимке, чем и поспешили поделиться с другими пользователями Сети.
Они обратили внимание на загадочный изгиб двери за спиной певицы, словно она при помощи специальной программы пыталась придать своей талии большую стройность. Не менее странно выглядит и дверь плечом Юлии Началовой. Судя по всему, певица изрядно потрудилась над приданием себе более изящных форм на фото. Этот казус стал причиной жестких насмешек со стороны комментаторов.
“Горячая женщина-аж дверь и стены плавятся🔥😭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)”, “Либо меня мажет либо двери и вправду гнуться 🤦🏾♀️”, “Задний фон — огонь! 🔥”, — развеселились подписчики певицы.
Впрочем, нашлись и те, кто либо не заметил фотошопа, либо не придал ему значения, сосредоточившись на новом образе и наряде Юлии Началовой. Нашлись даже те, кто посоветовал ей еще больше корректировать свои снимки при помощи специальных программ. “Надо локоток фотошопить”, — заметил один из комментаторов. Ему напомнили, что певица страдает от подагры.
Напомним, не так давно Юлия Началова попала в скандал из-за “странного вождения”. Сотрудники ДПС остановили Lexus, за рулем которого сидела певица, обратив внимание на подозрительную траекторию движения автомобиля. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась.
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