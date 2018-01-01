29 декабря Юлия Савичева опубликовала в Инстаграме пост, посвященный секретам быстрого похудения. После рождения дочери певицу буквально атаковали вопросами о том, как она держит себя в форме. Звезда призналась, что следует простым правилам: есть меньше и сбалансированно, пишет Woman.
© RIA / Scanpix

“Прежде всего — отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход — балую близких, а сама держусь!” — написала Савичева (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Основной рацион Юлии составляют курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел, овощи (кроме картошки и свеклы). На гарнир молодая мама предпочитает гречку, рис, булгур или геркулес.

“Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. Из молочных продуктов позволяю себе все — тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%”, — добавила звезда.

Орехи и сухофрукты девушка старается есть не чаще раза в неделю. Главное правило — пить много воды и не забывать про физическую активность. Юлия предпочитает ходить в тренажерный зал, бассейн, на танцы или просто много гулять пешком.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Знаменитости

Юлия Савичева рассказала, как похудела после родов

29 декабря Юлия Савичева опубликовала в Инстаграме пост,...

Максим Галкин перед Новым годом опубликовал семейное фото

В канун Нового года популярный российский юморист...

Телезрители возмущены тем, что в шоу “Лучше всех!” Галкин дарит детям неравноценные подарки (4)

Телепередача “Лучше всех!” собирает телезрителей...

ФОТО: Бесстыжие звезды таблоидов, которые обожают раздеваться на публике (5)

Многие считают, что узнаваемость – это надежный гарант...

Любовница мужа явилась к беременной Кудрявцевой (1)

Лера Кудрявцева решилась на откровенный разговор....

TOP новостей

Кaк встречaли Новый год нa глaвной площaди Литвы (72)

В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa...

Праздничная ночь в Вильнюсе: драки, буйные иностранцы и "орел" с мечом (42)

В Вильнюсе накануне встречи Нового года до полуночи...

Руководство Литвы призывает воплощать смелые мечты и масштабные цели (94)

В год столетия литовского государства следует...

С 1 янвaря повышaется минимальная зарплата (48)

Минимальная месячная зарплата (ММЗ) с 1 января...

Вильнюс обновляет троллейбусный парк (13)

Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро...