Юлия Савичева рассказала, как похудела после родов

“Прежде всего — отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход — балую близких, а сама держусь!” — написала Савичева (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Основной рацион Юлии составляют курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел, овощи (кроме картошки и свеклы). На гарнир молодая мама предпочитает гречку, рис, булгур или геркулес.

“Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. Из молочных продуктов позволяю себе все — тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%”, — добавила звезда.

Орехи и сухофрукты девушка старается есть не чаще раза в неделю. Главное правило — пить много воды и не забывать про физическую активность. Юлия предпочитает ходить в тренажерный зал, бассейн, на танцы или просто много гулять пешком.