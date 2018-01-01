“Прежде всего — отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход — балую близких, а сама держусь!” — написала Савичева (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Основной рацион Юлии составляют курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел, овощи (кроме картошки и свеклы). На гарнир молодая мама предпочитает гречку, рис, булгур или геркулес.
“Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. Из молочных продуктов позволяю себе все — тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%”, — добавила звезда.
Орехи и сухофрукты девушка старается есть не чаще раза в неделю. Главное правило — пить много воды и не забывать про физическую активность. Юлия предпочитает ходить в тренажерный зал, бассейн, на танцы или просто много гулять пешком.
Юлия Савичева рассказала, как похудела после родов
29 декабря Юлия Савичева опубликовала в Инстаграме пост,...
Максим Галкин перед Новым годом опубликовал семейное фото
В канун Нового года популярный российский юморист...
Телезрители возмущены тем, что в шоу “Лучше всех!” Галкин дарит детям неравноценные подарки (4)
Телепередача “Лучше всех!” собирает телезрителей...
ФОТО: Бесстыжие звезды таблоидов, которые обожают раздеваться на публике (5)
Многие считают, что узнаваемость – это надежный гарант...
Любовница мужа явилась к беременной Кудрявцевой (1)
Лера Кудрявцева решилась на откровенный разговор....
TOP новостей
Кaк встречaли Новый год нa глaвной площaди Литвы (72)
В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa...
Праздничная ночь в Вильнюсе: драки, буйные иностранцы и "орел" с мечом (42)
В Вильнюсе накануне встречи Нового года до полуночи...
Руководство Литвы призывает воплощать смелые мечты и масштабные цели (94)
В год столетия литовского государства следует...
Вильнюс обновляет троллейбусный парк (13)
Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро...