Юлия Савичева призналась в анорексии

“Для меня это больная тем, потому что с 13 лет я перестала нормально питаться, — поделилась певица. — Все началось с того, что кто-то из знакомых сказал, глядя на мою фотографию: “Какие прекрасные щечки!” Для ребенка в переходном возрасте такое заявление может быть фатальным, т.к. все воспринимается остро и преувеличено. Тогда я подумала, что меня назвали толстой. Это сейчас я понимаю, что такого в принципе не могло быть, потому что у меня была колоссальная нагрузка в виде школы, танцев и полуторачасовые переезды на метро. Сначала я отказалась от сладкого, потом порции еды стали меньше, а в 15 лет мой день состоял из упаковки йогурта и пакетика сухариков, иногда даже исключительно только фруктов или овощей. При росте 160 см мой вес составлял 38 кг. Я стала одеваться во все черное, чтобы скрыть все лишнее, как мне казалось. Моя мама рыдала, заставляя меня поесть, но, к сожалению, у нее ничего не получалось. Папа был занят на работе. Конечно, у меня начались головокружения, тошнота, хроническая усталость. Но, чем больше мне говорили, какая я худая, тем больше мне хотелось закрепить, а то и улучшить результат. В 16 началась “Фабрика звезд” — и меня это просто спасло. Мне доходчиво объяснили, что нужно есть, иначе не будет никакого проекта. Мысли сместились в сторону творческой и интересной работы. Счастье, что я не загремела в больницу. В наше время многие девушки страдают этим недугом. Все из-за комплексов, каких-либо неудач и просто заморочек в голове. Родные и близкие люди в помощь! Они должны найти подход прежде всего, разобраться в причине проблемы терпеливо и спокойно, без нервов, любя и оберегая. Если это не поможет, то на помощь придут специалисты. Я очень хочу пожелать, чтобы родители внимательно и трепетно относились ко всем переживаниям своего ребенка, слушали и слышали его, но в то же время оставляли личное пространство для него. Знаю, что сказать — одно, сделать — другое. Но в конце концов, такие вещи точно зависят от нас. Вместе мы сможем все!”

Сейчас Юлии все равно приходится потрудиться, чтобы иметь великолепную форму. Чуть больше года назад певица стала мамой в первый раз. Артистка признается, что мучилась в спортзале почти каждый день по несколько часов, чтобы вновь обрести стройную фигуру.

Секретом похудения Юлия поделилась в соцсетях, подробно рассказав о том, через что прошла после родов. “Мне повезло — у меня была очень строгая диета все 9 месяцев. Было это связано с рекомендациями врачей по контролю сахара в крови. Раз в неделю я позволяла себе десерт (после десерта минимум час ходьбы), в остальные дни были сильно ограничены углеводы. Поэтому после рождения дочери я прибавила совсем немного. Но вот, что было дальше — это была песня. Если нормальные тренировки включали в себя зал и тренера 2-3 раза в неделю, то после этого было 4-5 раз в неделю со специальными упражнениями. После рождения: упражнения на ноги без весов, только утяжелители. Кардио в виде ходьбы или велосипеда. В начале и в конце тренировки пресс, специальные упражнения без скручиваний (кранчей). В другой день — руки с небольшими весами плюс кардио и пресс как обычно. Во всех упражнениях максимально задействованы мышцы кора. Обязательно упражнения на устойчивость и координацию. Лично я, по желанию, начинаю каждое утро с вакуума, планки и отжиманий от пола”, — рассказала Савичева.