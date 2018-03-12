Самойлова должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.
Ранее сообщалось, что Украина повторно оспорит штраф за недопуск российской певицы Юлии Самойловой на конкурс "Евровидение".
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