Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2018", об этом было объявлено в воскресном эфире программы "Время" на Первом канале.
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Самойлова должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

Ранее сообщалось, что Украина повторно оспорит штраф за недопуск российской певицы Юлии Самойловой на конкурс "Евровидение".

Gazeta.ru
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