Юлия Началова стала пятым погибшим участником проекта "Последний герой"

Российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась. Юлию Началову похоронят 19 марта на Троекуровском кладбище в Москве.

Друг Юлии Началовой, исполнитель Александр Панайотов объяснил смерть артистки "злым роком" телешоу "Один в один". В интервью "Московскому комсомольцу" Панайотов сказал, что в 2015 году перед финалом этого шоу погиб певец Батырхан Шукенов. Началова также участвовала в том сезоне телешоу, а перед смертью собиралась приступить к съемкам в новом проекте.

При этом телепрограмма "Один в один" с участием Началовой вышла в эфир на российском ТВ спустя несколько часов после появления новостей о смерти исполнительницы.

Как пишет "Комсомольская правда", Началова стала пятым погибшим участником проекта "Последний герой". Певица снималась в четвертом сезоне шоу в 2003 году. Она добровольно покинула проект в одном из первых выпусков.

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, снимался в шоу в 2003 году вместе с Началовой. Он покинул проект так же, по собственному желанию. Толмацкий скончался 3 февраля 2019 года от остановки сердца после выступления в одном из ночных клубов Ижевска.

В третьем сезоне "Последнего героя" снимался Крис Кельми. Певца нашли в бессознательном состоянии в особняке, расположенном в Новоглаголево, 1 января 2019 года. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но Кельми скончался.

Вместе с Кельми в третьем сезоне шоу также снималась Вера Глаголева. В том сезоне проекта она была джокером — была заброшена на остров через некоторое время. 16 августа 2017 года Глаголева скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Еще одной участницей проекта "Последний герой" была Жанна Фриске. Она принимала участие в четвертом и пятом сезонах шоу в 2003 и 2004 годах. 15 июня 2015 года Фриске скончалась. Причиной смерти стала глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга.

"КП" отмечает, что смерть коснулась не только участников "Последнего героя". 20 сентября 2002 года Сергей Бодров-младший, который был первым ведущим шоу, пропал без вести во время схода ледника в Кармадонском ущелье во время съемок своего фильма "Связной". Спасательная операция, которая длилась на протяжении четырех месяцев, не дала никаких результатов.

Автором российского варианта программы "Последний герой" стал Сергей Супонев. Он погиб в декабре 2001 года. Телеведущий ехал по Волге на снегоходе. Средство передвижения занесло, и оно врезалось в мостки речной пристани. Супонева выбросило из снегохода. Ведущий получил травмы, не совместимые с жизнью.