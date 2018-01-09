Юлия Меньшова опубликовала семейное фото с Алентовой и Меньшовым

Сам новогодний праздник ранее ведущая Первого канала встретила вместе с родителями. И опубликовала снимок в микроблоге Instagram, где запечатлела всю свою семью, пишет "Комсомольская правда".

Подписчики вместе поздравлений с Новым годом, тут же начали задавать вопросы, почему так сильно изменилась мама Меньшовой — Вера Алентова. По мнению пользователей сети, на фотографии 75-летнюю актрису стало не узнать. Они предположили, что причиной таких резких внешних перемен, стало обращение звезды фильма "Москва слезам не верит" к услугам пластическим хирургов.

Ранее пластический хирург клиники "Коррект" Дмитрий Скворцов рассказывал Dni.Ru об операциях, которые пережила актриса. По его словам, первую круговую подтяжку Алентова сделала еще в конце 1990-х, а мимика у нее стала меняться после вмешательства во внешность в 2009 году.

С новым годом, ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!!!! #сынокскучаемпотебе#пустьсбываютсямечты🎄🍾🎉🎊 A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on Dec 31, 2017 at 1:16pm PST