Юлия Меньшова опубликовала семейное фото с Алентовой и Меньшовым

Сам новогодний праздник ранее ведущая Первого канала встретила вместе с родителями. И опубликовала снимок в микроблоге Instagram, где запечатлела всю свою семью, пишет "Комсомольская правда".
Подписчики вместе поздравлений с Новым годом, тут же начали задавать вопросы, почему так сильно изменилась мама Меньшовой — Вера Алентова. По мнению пользователей сети, на фотографии 75-летнюю актрису стало не узнать. Они предположили, что причиной таких резких внешних перемен, стало обращение звезды фильма "Москва слезам не верит" к услугам пластическим хирургов.
Ранее пластический хирург клиники "Коррект" Дмитрий Скворцов рассказывал Dni.Ru об операциях, которые пережила актриса. По его словам, первую круговую подтяжку Алентова сделала еще в конце 1990-х, а мимика у нее стала меняться после вмешательства во внешность в 2009 году.
Эта красотка в мини-юбке, между тем, уже ожидает моего появления на свет, буквально, через 4 месяца 😀 Материнская любовь - это, конечно, абсолютное чудо. И абсолютное счастье. Потому что вообще-то, никто и никогда в жизни нас больше не сможет ТАК любить. С таким беспокойством и тревогой! И с такой готовностью, не раздумывая, отдать все-все-все за наше благополучие! Мамочка, я тебя люблю! 😘#позвонитеродителям#берегитеродителей#деньматери❤️
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