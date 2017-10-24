Юэн МакГрегор разводится после 22 лет брака

За эти годы в семье родилось трое детей: 21-летняя Клара, 15-летняя Эстер, 6-летняя Анук, а 2006 году супруги удочерили девочку Джамиан из Монголии. И вот теперь стало известно, что пара рассталась. 46-летний Юэн оставил 51-летнюю жену ради молодой актрисы.

Эван МакГрегор расстался с женой Ив Мавракис после 22 лет брака. По сообщению западных СМИ, актёр покинул семейный особняк ещё полгода назад 💔 . #ewanmcgregor #ewanmcgregorfans #celebs #celebrities #эванмакгрегор Публикация от Grazia Russia Team (@graziaedit) Окт 23 2017 в 5:12 PDT

Шум поднялся, когда папарацци застали 46-летнего Юэна целующимся в ресторане The Good Life Eatery со своей коллегой по сериалу “Фарго”, 32-летней Мэри Элизабет Уинстэд. Кафе располагалось на одной из оживленных улиц, и влюбленные совершенно не скрывались от посторонних. Юэн и Мэри Элизабет мило пообедали, то и дело обнимаясь и прерывая обед поцелуями.

- Они провели вместе около часа, потом Эван сел на свой мотоцикл, Мэри села сзади него, и они уехали, — рассказала очевидец.

После того, как таблоиды написали о неверности МакГрегора, выяснилось, что актер не живет с женой уже полгода. Юэн собрал свои вещи и вывез их из семейного гнездышка tot весной.

Ив старше мужа на пять лет, однако разница в возрасте никогда не сказывалась на их отношениях. Будущие супруги познакомились в 1995 году во время работы над сериалом “Королевский адвокат Кавана” — Юэн снимался в одной из ролей, а Ив работала художником-декоратором. Их роман развивался стремительно, они поженились уже через несколько месяцев после знакомства. А в 1996 году у них родилась старшая дочь.

Публикация от Famosinhos (@famosinhos26) Окт 22 2017 в 5:43 PDT

Новая избранница МакГрегора ради него тоже оставила семью. Мэри Элизабет Уинстэд рассталась со своим супругом, режиссером и телевизионным сценаристом Райли Стирнсом, в мае этого года. Их брак продлился семь лет.

Юэн МакГрегор — один из самых востребованных актеров Великобритании, снимался в фильмах “На игле”, “Мулен Руж”, “Звездны войны”, “Остров”, “Ангелы и демоны”, “Я люблю тебя, Филлип Моррис” и других.