Юбиляру Агутину объяснили, почему он недостоин звания народного артиста

Музыкант Леонид Агутин получил ответ из Министерства культуры на жалобу о том, что ему не было присвоено звание "Народный артист России" к 50-летнему юбилею, который он отметил в июле 2018 года.

"Леонид Николаевич может подать документы на присвоение почетного звания, но не ранее 2023 года. Именно такой срок должен пройти после награждения государственной наградой России. В 2018 году певец был отмечен Орденом Дружбы", — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Кроме того, в Минкульте подчеркнули, что "по сложившейся практике — в год присваивается не более пяти подобных званий". В ведомстве также напомнили про указ президента, согласно которому звание народного артиста присваивается не ранее чем через десять лет после "Заслуженного артиста России" или "Заслуженного деятеля искусств России".

"Документы о награждении госнаградами и присвоение почетных званий рассматривает Экспертный совет при Минкультуры России, состоящий из видных деятелей культуры и искусства. Рекомендованные советом наградные материалы направляются в Администрацию президента", — пояснили в пресс-службе.

В министерстве среди прочего отметили, что званием "Народный артист Российской Федерации" награждаются лица, внесшие выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, формирование молодого поколения артистов и получившие широкое признание общественности и профессионального сообщества.

Напомним, что в конце февраля Агутин в беседе с журналистами выразил недоумение по поводу не присвоенной ему награды "Народный артист России". "Мне в прошлом году вручили Орден Дружбы, и я, честно говоря, был немножко ошарашен. Почет, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание "Народный артист" к юбилею", — заявил музыкант.

В то же время Агутин подчеркнул, что "никакой трагедии не произошло". "Самое главное — твои зрители. Они приходят на твой концерт — значит, ты народный артист", — заключил Леонид.

В начале этого года министр культуры России Владимир Мединский в интервью газете "Известия" рассуждал о том, что звание "Народный артист" не следует присуждать десятками и сотнями — оптимальное количество присужденных званий не должно превышать пяти в год. Глава ведомства подчеркнул, что речь идет не о квотировании, но необходимости применять более вдумчивый подход к распределению званий. Также министр заявил, что государственные награды не должны вручаться автоматом к юбилею.

Высказывание Леонида Агутина не осталось без внимания коллег по цеху. Так, композитор Юрий Лоза в беседе с журналистами напомнил, что ему самому "даже ЗАСРАКа (Заслуженного работника культуры) не дали". "Честно говоря, некорректно спрашивать о 50-летнем артисте у музыканта, которому уже 65, а ему ничего не дали. Мне даже ЗАСРАКа не дали, а Агутин уже заслуженный артист. Я точно переживать не буду по поводу Агутина. Его смутило то, что в списке народных артистов 90% никому не известных ребят", — цитирует музыканта НСН.

Стоит отметить, что сам Лоза отметил 65-летний юбилей 1 февраля. В одном из интервью он заявлял о том, что не собирается отмечать дату в качестве артиста эстрады, как это водится в российской шоу-бизнесе. "Я искренне считаю, что после 50 все эти юбилеи надо сворачивать. В моем случае уже написаны песни, я объехал всю страну, сына родил, дом построил, дерево посадил. Глобальных задач уже не осталось. И в 50 лет я дал пафосный концерт, записал его и решил с этого момента ничего активно не отмечать, — поделился Юрий Эдуардович — Я не затеваю никаких больших дел. Когда мы подгоняем события под даты, получается неестественно".