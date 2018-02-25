Бессменный ведущий капитал-шоу стал участником программы "Сегодня вечером". Как оказалось, Якубович с иронией относится к "Полю чудес".
"XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это – диагноз!", – сокрушается журналист. Он рассказал, что однажды участники передачи даже не смогли ответить на вопрос, кто такой Михаил Булгаков.
"О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем", – отметил ведущий. Якубович добавил, что редко впадает в ступор, но в этот момент растерялся ни на шутку.
Некоторых зрителей резкие высказывания Якубовича о "Поле чудес" откровенно разочаровали. Пользователи Сети увидели в словах ведущего признаки скорого закрытия передачи.
Напомним, что капитал-шоу "Поле чудес" выходит на телеэкраны с 1990 года. Якубович ведет эту программу уже более 25 лет.
Как писали Dni.Ru, в новом телевизионном сезоне журналисту доверили еще одну передачу. Он стал лицом шоу "Я смогу!" на Первом канале.
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