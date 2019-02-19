Якубович объяснил набег зрителей за едой на "Поле чудес" традицией

Ведущий предположил, что комментаторы, критикующие людей на видео, являются иностранными гражданами, поскольку не понимают, что происходящее — российский обычай, отражающий гостеприимство авторов программы.

"Уже 28-29 лет на "Поле чудес" тем, что приносят в студию, угощают гостей. Группа никогда этим не пользуется. Вокруг стола, пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись", — рассказал Якубович.

Он также заверил, что все присутствующие на съемках — гости программы, которые попали на нее благодаря пригласительным билетам. "Вот у нас такая традиция. Замечательная! Она мне безумно приятна и нравится", — заключил ведущий.

Ролик, на котором запечатлен момент угощения гостей программы, опубликовал журналист "Эха Москвы" Алексей Нарышкин, сопроводив его комментарием "От создателей "блинов с лопаты". "Комсомольская правда" уточнила, что в действительности эти фрагменты периодически показывают в финале шоу.