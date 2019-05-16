Ксения рассказала своим подписчикам в соцсетях, что всегда считала себя шопоголиком с большой гардеробной, однако после того, как она увидела гардеробную Киркорова, поняла, что она "жалкий и дешевый нищеброд".
Она также отметила, что у них с Филиппом состоялася умный и интересный разговор. Таким образом Собчак проанонсировала свежий выпуск своего шоу на YouTube "Осторожно, Собчак" с участием певца, где они поговорили о геях, шмоте и "Евровидении". И о многом другом.
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Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной @fkirkorov и ПОСЛЕ. До этого я считала себя шопоголиком и человеком , у которого дома огромная 50 метровая гардеробная. Теперь первой из журналистов побывав в гардеробной Короля я знаю ,что я просто жалкий и дешевый нищеброд😂😂 На самом деле ,кроме #завистьзависть у нас состоялся умный и интересный разговор. Узнать больше про султана Брунея, шахматы Путина и про то,на кого ,по мнению Фили, мечтал бы нассать Пригожин вы можете прямо сейчас на моем ютюб канале. Ссылка в профиле
Я жалкий нищеброд. Собчак побывала в гостях у Киркорова
Ксения Собчак побывала в доме Филиппа Киркорова, после...
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