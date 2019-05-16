Ксения Собчак побывала в доме Филиппа Киркорова, после чего, как говорит телеведущая, ее жизнь разделилась на "до и после".
© Foto: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения рассказала своим подписчикам в соцсетях, что всегда считала себя шопоголиком с большой гардеробной, однако после того, как она увидела гардеробную Киркорова, поняла, что она "жалкий и дешевый нищеброд".

Она также отметила, что у них с Филиппом состоялася умный и интересный разговор. Таким образом Собчак проанонсировала свежий выпуск своего шоу на YouTube "Осторожно, Собчак" с участием певца, где они поговорили о геях, шмоте и "Евровидении". И о многом другом.

View this post on Instagram

Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной @fkirkorov и ПОСЛЕ. До этого я считала себя шопоголиком и человеком , у которого дома огромная 50 метровая гардеробная. Теперь первой из журналистов побывав в гардеробной Короля я знаю ,что я просто жалкий и дешевый нищеброд😂😂 На самом деле ,кроме #завистьзависть у нас состоялся умный и интересный разговор. Узнать больше про султана Брунея, шахматы Путина и про то,на кого ,по мнению Фили, мечтал бы нассать Пригожин вы можете прямо сейчас на моем ютюб канале. Ссылка в профиле
A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on May 15, 2019 at 3:36am PDT

SHOWTIME!
Статьи по теме:

Максима Галкина "обвинили" в заказе убийства Филиппа Киркорова (4)

Предполагаемый участник "Исламского государства"...

Дело по обвинению Киркорова в нарушении авторских прав дошло до ЕСПЧ (4)

Французский композитор Кассаб Самир Жильберт Синуэ,...

Ксения Собчак раскритиковала Первый канал из-за дискриминации женщин (11)

Накануне немало разговоров вызывала ситуация,...

Ксения Собчак нашла жениха для Ольги Бузовой (3)

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова...

Богомолов назвал Собчак адским демоном (5)

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал...

Знаменитости

Я жалкий нищеброд. Собчак побывала в гостях у Киркорова

Ксения Собчак побывала в доме Филиппа Киркорова, после...

Группировака "Ленинград" и Сергей Шнуров уже репетируют Вильнюсе (3)

Ровно 20 лет назад, в 1998 году, в одном из первых...

Победа дочки Алсу в "Голосе" оказалась честной (5)

Компания "СМС сервисы" огласила во вторник результаты...

Лолита Милявская обрадовалась размеру своей пенсии (1)

Певица Лолита Милявская была приятно удивлена размером...

СМИ сообщают о рождении близнецов у Алины Кабаевой (31)

Как сообщает StarHit, два мальчика появились на свет 7 мая в...

TOP новостей

Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки"

Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...

За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (7)

Приближается лето, время, когда на взморье начинается...

НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (18)

Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...

Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (14)

Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...

Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (3)

Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...