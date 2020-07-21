“Я обожаю геев, лесбиянок и трансгендеров”. Ольга Бузова выступила за права ЛГБТ

Ольга Бузова обратила внимание поклонников на то, что в последнее время многие активно обсуждают отношения к ЛГБТ. В этой связи певица решила рассказать о своем опыте общения с представителями секс-меньшинств. “Я с детства смотрела на радугу и лесбиянкой не стала. А в прошлом году даже держала ЛГБТ-флаг ‍в руках и поднимала его. Как видите, на мою ориентацию это никак не повлияло. Никакая пропаганда не может повлиять на смену ориентации!”, — начала свой монолог Оля.

“Сколько бы раз вы не смотрели на двух целующихся мужчин, сколько бы раз вам не виделся везде ЛГБТ-флаг — вы не смените ориентацию. Во все века, во все времена во всем мире были представители ЛГБТ. И это нормально”, — написала Бузова.

Она перечислила знаменитостей, которые, по ее словам, принадлежали к секс-меньшинствам, а потом призналась в любви геям и лесбиянкам. “Петр Чайковский концертный зал имени которого стоит в центре Москвы, создавший вычислительную машину или так называемый компьютер Алан Тьюринг, прекрасный писатель Оскар Уальд, гордость нашего балета Рудольф Нуриев, Фредди Меркьюри, песни которого мы до сих пор слушаем на повторе, гениальный художник Энди Уорхол, наша любимая героиня из культового сериала “Секс в большом городе” Синтия Никсон, Тим Кук и много-много других представителей ЛГБТ, которые делают нашу жизнь лучше. Я обожаю геев, лесбиянок и трансгендеров”, — заявила звезда.

Она считает, что в России должны быть легализованы однополые браки, потому что "если кто-то хочет вступить в официальный брак с человеком по чистой и искренней любви, то пусть это смело делает”. “Почему мы должны смотреть на печати в паспорте?! Почему мы такие неважные вопросы ставим так высоко? Это всего лишь печать в личном документе гражданина нашей страны! Почему кто-то смеет ущемлять права граждан своей же страны?”, — написала артистка.

Вокалистка рассказала о своих друзьях-геях. “Они шикарные и талантливые люди, которые любят эту жизнь и идут по ней с горящими глазами”, — резюмировала исполнительница.

Первый комментарий не заставил себя ждать. Алена Водонаева поинтересовалась у коллеги по “Дому-2”: “Оля, так ты же за поправки в Конституции топила. Там про союз мужчины и женщины тоже было”. На что Бузова парировала: “Алена, ты невнимательно следишь за тем, что я говорю и пишу. Я вообще ничего в этом не вижу плохого, это личное дело каждого!”.

Многие подписчики стали обвинять Бузову в лицемерии и желании обогатиться.