В прошлом году Волочковой пришлось уволить своего водителя Александра Скиртача. Выяснилось, что мужчина обманом украл у артистки миллионы. Сейчас в разгаре суд. Анастасия на очередном заседании подробно рассказала о злодеяниях бывшего работника.
"В июле 2016 года один добрый человек подарил мне Maybach. А потом я узнала от своей дочери, что во время моего отсутствия (я была в Таиланде) Скиртач пользовался Maybach в личных целях. Машины не было в гараже пять дней. Скиртач объяснил, что машина на техобслуживании", – заявила балерина.
Когда Анастасия вернулась из Таиланда, водитель попросил у нее 31 тысячу рублей за ТО. "Когда я уволила Скиртача, обнаружила, что машина в аварийном состоянии, с пробитым диском. Я бы просто убилась, если бы не отдала ее в ремонт", – пожаловалась Волочкова.
Кроме того, оказалось, что автомобилем никто не занимался. "К своему удивлению, я узнала, что моя машина слетела с гарантии и ТО ни разу не проходила", – цитирует артистку сайт газеты "Комсомольская правда".
Напомним, Анастасия Волочкова обвиняет своего бывшего водителя Александра Скиртача в мошенничестве. Балерина заявила, что мужчина украл у нее миллионы.
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