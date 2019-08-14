Очередной дерзкий поступок певицы вызвал гнев и шок у пользователей Сети.
Ольга Бузова
© Itar-Tass / Scanpix

Певица Ольга Бузова спровоцировала очередной скандал. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видео, на котором она в купальнике с аппетитом облизывает тарелку, а затем называет себя блокадницей.

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Вероятно, таким образом, Бузова хотела повеселить поклонников, но, вместо этого, нарвалась на бурю негодования. Пользователи были возмущены отношением певицы к истории и трагическим временам Великой Отечественной войны.

Ее поступок уже раскритиковали телеведущий Владимир Соловьев и поэт-песенник Илья Резник, пристыдивший артистку и заявивший, что российский шоу-бизнес деградирует. А продюсер Иосиф Пригожин сравнил Бузову с маленьким ребенком, который готов на все, чтобы его заметили.

В то же время на сторону певицы встала ее мама Ирина Бузова, рассказавшая, что бабушка знаменитости действительно была блокадницей, и что даже в такие страшные времена люди не переставали шутить друг над другом.

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