Певица Ольга Бузова спровоцировала очередной скандал. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видео, на котором она в купальнике с аппетитом облизывает тарелку, а затем называет себя блокадницей.
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Застукали 😂😂😂👅 Вообще, я леди 👸🏼 но дома - можно😋 ставь смайлик 👅, кто также делает 🤪
Вероятно, таким образом, Бузова хотела повеселить поклонников, но, вместо этого, нарвалась на бурю негодования. Пользователи были возмущены отношением певицы к истории и трагическим временам Великой Отечественной войны.
Ее поступок уже раскритиковали телеведущий Владимир Соловьев и поэт-песенник Илья Резник, пристыдивший артистку и заявивший, что российский шоу-бизнес деградирует. А продюсер Иосиф Пригожин сравнил Бузову с маленьким ребенком, который готов на все, чтобы его заметили.
В то же время на сторону певицы встала ее мама Ирина Бузова, рассказавшая, что бабушка знаменитости действительно была блокадницей, и что даже в такие страшные времена люди не переставали шутить друг над другом.
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