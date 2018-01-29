Warner Bros. снимет продолжение хоррора "Сияние"

По данным Deadline, Флэнаган собирается сам продюсировать проект - вместе с Тревором Мэйси и Джоном Бергом. Первый вариант сценария написал Акива Голдсман, но Флэнаган решил его переработать. Предполагаемая дата премьеры и исполнители главных ролей пока держатся в секрете.
Роман "Доктор Сон" рассказывает о жизни повзрослевшего Дэнни Торранса, сына писателя, который сошел с ума в отеле. Он становится волонтером в нью-йоркском хосписе и знакомится с девочкой, которая, как и он, наделена таинственным даром.
Фильм "Сияние" по одноименному произведению Кинга с Джеком Николсоном в главной роли был снят в 1980 году и признан классикой жанра хоррор - несмотря на то, что сам писатель остался им недоволен.
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