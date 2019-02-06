Вышел посмертный клип Децла "Inferno"

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις, должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", — говорится в описании к видео.
Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля после концерта в ижевском клубе "Пош". Ему было 35 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Музыканта похоронят 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве.
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