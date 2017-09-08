Вышел первый сингл Джорджа Майкла после его смерти

В сети появилась первая посмертная композиция британского певца Джорджа Майкла.
© Reuters / Scanpix

Песня называется Fantasy, она стала переработкой одноименной композиции 1990 года.

В записи принял участие американский музыкант из группы Chic Найл Роджерс. Сингл войдет в альбом Listen without Prejudice/MTV Unplugged, релиз которого состоится 20 октября.

Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет.

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