Вышел первый сингл Джорджа Майкла после его смерти

В сети появилась первая посмертная композиция британского певца Джорджа Майкла.
Песня называется Fantasy, она стала переработкой одноименной композиции 1990 года.
В записи принял участие американский музыкант из группы Chic Найл Роджерс. Сингл войдет в альбом Listen without Prejudice/MTV Unplugged, релиз которого состоится 20 октября.
Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
Антонио Бандерас сыграет Пабло Пикассо в сериале "Гений"
Во втором сезоне антологии National Geographic "Гений" роль...
СМИ: третий ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста появится в январе (2)
Ким Кардашьян и Канье Уэст ожидают рождения третьего...
Названы самые популярные музыкальные клипы лета
Составлен список наиболее просматриваемых клипов на...
TOP новостей
Как в Сибири живут оставшиеся там литовцы (1)
"Цеппелины, холодный борщ, ведарай, колбасы, щавелевый...
В Литве это нереально: у соседей новые ботинки можно купить за 5 евро (37)
Сувалки – наверное самое популярное место, куда...
Литва призвала Россию отменить учения "Запад-2017" (228)
Литва опасается, что войска, перебрасываемые в Беларусь...
Дипломаты стран Балтии просят не называть их страны бывшими советскими республиками (64)
Послы Эстонии, Литвы и Латвии в Париже обратились к...