"Вылили тонны грязи": Валерию затравили за поддержку Зеленского

В своем микроблоге исполнительница призналась, что если бы она была гражданкой Украины, то на выборах главы страны отдала бы свой голос за Владимира Зеленского. Пост вызвал много негативных комментариев подписчиков. Звезде даже пришлось удалить свое сообщение.

"Друзья, удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться", – написала певица. Она добавила, что верит в объединяющую силу искусства, и считает, что артисты могут "выступать перед людьми разных политических взглядов".

Чиновник Вадим Манукян выступил в защиту исполнительницы. По его мнению, Валерия хочет, чтобы две страны восстановили дружеские отношения. "Она просто хочет, чтобы Россия и Украина снова были вместе, чтобы это безумие, которое длится уже 5 лет поскорее закончилось. Но похоже те, кто на нее накинулись желают продолжения вражды между странами. Вывалили на нее тонны грязи, чтобы заставить ее удалить публикацию", – рассказал он в интервью корреспонденту "Дни.ру".

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме уверен, что сейчас существует только "три реальных кандидата" на пост главы Украины. Если граждане страны выберут Петра Порошенко или Юлию Тимошенко, то отчуждение между двумя государствами лишь усилится.

Как утверждает эксперт, шоумен сегодня является единственным кандидатом, который готов вступить в переговоры с российским лидером. Лидер студии "Квартал-95" – новый человек в политике, и граждане Украины надеются, что с приходом Владимира Зеленского к власти жизнь в стране изменится к лучшему.

"Зеленский на сегодня единственный кандидат выступающий за прямые переговоры с нашей страной и по крайней мере поступают сигналы от него на какую-то разрядку в отношениях между Россией и Украиной. Ровно это и высказала Валерия", – продолжил он.

В то же время Вадим Манукян напомнил, что кандидата активно продвигает бизнесмен Игорь Коломойский. "Да, Зеленский тоже не Белоснежка. За ним стоит Коломойский и никто этого не скрывает. Но история знает примеры, когда олигархи искренне считали, что ставят своего человека на президентский пост, а потом в итоге заканчивали свой век вдалеке от Родины", – отметил член экспертного совета.

Он добавил, что сложившаяся ситуация очень похожа на предвыборные гонки в Соединенных Штатах. Дональд Трамп не раз говорил, что готов наладить отношения с Россией, и многие верили ему. Однако сближение стран так и не состоялось. "С Зеленским все может сложиться ровно по этому же сценарию. Но россияне любят сердцем и душой. И Валерия тоже", – заключил чиновник.